Спорт, розвиток і єднання: Bukovel та Федерація лижного спорту України підписали меморандум про співпрацю

Повномасштабне вторгнення завдало значних втрат спортивній інфраструктурі України, обмеживши можливості для підготовки як майбутніх, так і чинних спортсменів. У цей складний час підтримка спорту стає дуже важливою, бо саме через розвиток фізичної культури зміцнюється дух і стійкість до зовнішніх викликів.

З цією метою курорт “Bukovel” та Федерація лижного спорту України підписали меморандум про співпрацю. Організації сприятимуть сталому розвитку територіальних громад навколо курорту, особливо у галузях гірськолижного спорту, гірського туризму, активного та здорового способу життя.

Одним з напрямків співпраці є створення та впровадження стратегії для збільшення популярності Українських Карпат як місця для гірського туризму, спорту та активного відпочинку. Також планується співпраця з місцевими громадами, підприємствами та підприємцями для розвитку спорту та створення продуктів, які цікавлять туристів. Важливою частиною співпраці стане розробка програм для розвитку спорту серед людей з інвалідністю, а також створення реабілітаційно-спортивних центрів та інфраструктури для відпочинку і реабілітації.

Для Bukovel підтримка спорту є надзвичайно важливою, адже курорт є головною локацією для змагань із зимових видів спорту в Україні. З 2006 року Федерація лижного спорту України регулярно залучає проведення міжнародних змагань на території курорту, у тому числі етапів Кубка Європи з фрістайлу (2010-2012, 2020 роки) та сноубордингу (2011 та 2022 роки) та фіналу Кубка світу з фрістайлу (2013 рік). Проведені заходи сприяють позиціонуванню дестинації на міжнародній арені як спортивного центру високого рівня.

Протягом зимового сезону 24/25 у серці Карпат відбудеться серія змагань зі сноубордингу, фристайлу та гірських лиж.