"Спорт у Росії - інструмент пропаганди": гендиректор "Шахтаря" - про необхідність повної ізоляції РФ

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловився про те, чому Росія повинна бути ізольована від цивілізованого світу в усьому, включаючи спорт.

Функціонер зробив заяву напередодні слухань у Спортивному арбітражному суді (CAS) щодо апеляції Росії на заборону її командам виступати у міжнародних футбольних турнірах.

"CAS не може підтримати російську апеляцію. Спорт у Росії, і футбол зокрема, є важливим інструментом державної пропаганди, просуваючи російську політику смерті та руйнування. Безглузде вторгнення Росії і масові вбивства в Україні не мають нічого спільного з fair play, демократією і солідарністю - цінностями, які покликаний просувати спорт.

Украй важливо, щоб суд підтримав організації з різних сфер у всьому світі у виключенні й ізоляції Росії від будь-якого "нормального існування", допоки вона не припинить війну з Україною і не відмовиться від усіх окупованих українських територій", - цитує Палкіна Telegram-канал "Шахтаря".

Додамо, що раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

Російський футбольний союз (РФС) вирішив оскаржити спільне рішення ФІФА та УЄФА про дискваліфікацію російських клубів і збірних. CAS розгляне апеляцію країни-агресорки 5 липня.

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