"Спорт у Росії – засіб пропаганди": перша ракетка України вимагає рішучих дій від WTA, ATP та ITF

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася власними переживаннями щодо війни в Україні.

Українська тенісистка розповіла, як на неї вплинуло російське вторгнення в Україну та як продовжує допомагати батьківщині у війні з окупантами.

"Протягом 2 місяців я психологічно напружена. Багато що відбувається зі мною та Україною, де досі живе моя сім’я. Тому я вирішила взяти перерву та відпочити. Були чутки про можливу війну, але ніхто не вірив до останнього, що це станеться.

Навіть зараз я навіть не уявляю 90% того, що відбувається насправді, що переживають діти, жінки, усі. Жахливо жити у світі, коли ти не знаєш, чи прокинешся наступного дня.

На початку війну, коли я усвідомила, що відбувається у моїй країні, мені було складно думати про те, щоб ділити корт з російськими гравцями. Було забагато зв’язків, у Росії спорт – важлива складова, засіб пропаганди.

Тому я мусила щось робити, не могла виходити на корт, не зробивши нічого для своєї країни. Бачачи, як солдати та мирні жителі захищають Україну, – це спонукало мене до такої заяви (стосовно відсторонення російських та білоруських спортсменів – прим.). Ми розмовляємо з WTA, ATP та ITF, щоб вони робили більше з їхнього боку. Як це було з "Вімблдоном", ми, українці, підтримуємо їхнє рішення.

Дуже складний період психологічно, у деяких матчах я не мала достатньо сил, як би того хотіла. Тоді настав час зупинитись на певний період, щоб мати змогу повернутись у кращій версії себе, навіть ментально. Я хочу, щоб війна припинила знищувати мою країну", – сказала Світоліна в коментарі італійському Sky Sport.

Нагадаємо, що п'ята ракетка України Леся Цуренко допомогла із закупівлею питної води для жителів Миколаєва.

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