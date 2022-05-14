"Спорт уже не поза політикою": Харлан показала, як війна вплинула на життя її українських колег (відео)

"Спорт уже не поза політикою": Харлан показала, як війна вплинула на життя її українських колег (відео)

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зі своїми підписниками відео про те, як повномасштабне російське вторгнення змінило життя українських спортсменів.

Титулована українська шаблістка, яка раніше емоційно поставила на місце міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах зображені українські спортсмени та тренери, які пішли боронити батьківщину від російських окупантів. На жаль, не всі з них повернуться з війни додому. Багато хто вже пожертвував власним життям, аби дати відсіч агресору.

Також на відео є представники російського спорту, які ганебно підтримали путінське вторгнення до України.

"24 лютого змінило життя кожного українського спортсмена. 51 спортсмен і тренер загинули на війні, обороняючись або ставши жертвами злочину... Спорт вже не поза політикою", - написала Харлан під роликом.

Нагадаємо, в Україні створили сайт, присвячений загиблим під час війни спортсменам. Він отримав назву "Янголи спорту".

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