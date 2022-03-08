Спортивні санкції: боксерам з Росії та Білорусі не дадуть битися за пояси чемпіонів Європи

Спортивні санкції: боксерам з Росії та Білорусі не дадуть битися за пояси чемпіонів Європи

Європейський боксерський союз виступив проти будь-якої форми війни.

Жодні чемпіонські змагання за участю боксерів з Росії та Білорусі не будуть сертифіковані через війну проти України. Про це заявив Європейський боксерський союз (EBU).

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"EBU, приєднуючись до термінового заклику спортивного світу припинити війну в Україні, відсьогодні не буде сертифікувати жодні чемпіонські змагання за участю боксерів з Росії та Білорусі до подальшого повідомлення.

Ми об’єднані зі світом боксу, який вимагає миру, і ми відкидаємо будь-яку форму війни", - йдеться у заяві організації.

EBU - це організація, яка здійснює нагляд за боями, веде рейтинги та признає чемпіонські пояси у професійному боксі на європейському континенті. EBU пов'язаний з однією із головних боксерських організацій світу WBC: чемпіони Європи високо піднімаються в рейтингах WBC.