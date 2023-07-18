Спортивний бренд Пума — все найкраще для активного лайфстайлу та професійного спорту

Популярний німецький бренд Пума став одним із лідерів у світі спортивної моди завдяки своїм функціональним, зручним і ультратехнологічним моделям одягу, взуття та аксесуарів для енергійного проведення часу. В асортименті торгової марки представлено безліч моделей для бігу, занять у тренажерному залі, футболу, баскетболу, автоспорту і навіть плавання. У цій статті ми розповідаємо, які фірмові технології сьогодні роблять брендові речі ексклюзивними та максимально комфортними, і ділимося місцем, де ви зможете отримати незабутній досвід онлайн-шопінгу з улюбленим виробником.

* NITRO — це нова техніка виготовлення підошовної піни, що передбачає найвищу амортизацію та повернення енергії за мінімальної ваги. Виробництво починається із заготівлі високоякісної сировини, в яку впорскують азот, виведений за допомогою процесу, що збільшує об'єм. Саме це й дає змогу отримати мінімальну вагу. Далі цю деталь формують за пропорціями міжпідошви.

* COOLadapt підвищує охолодження, контролює вологість на оптимальному рівні й дає змогу відчувати свіжість упродовж усього тренування. Спеціальні нейлонові нитки мають охолоджувальний ефект у той час, коли температура тіла підвищується. Вони також гарантують проникнення повітря і відведення вологи, а особливий склад тканин підвищує охолодження.

* FUZIONFIT+ — це компресійна шнурівка, що регулюється, щільно охоплює стопу та забезпечує незрівнянну посадку і фіксацію. Головна перевага полягає в легкості та реактивній динамічній системі руху підошви, призначеній для передачі енергії безпосередньо на ігровому полі для вибухових різноспрямованих рухів. Це саме те, що необхідно професійним футболістам.

* PROFOAM — високоякісна підошва з максимально легкого матеріалу EVA, що забезпечує чудову амортизацію та адаптивність під час ходьби.

* DryCELL — це незамінна технологія в одязі для інтенсивних тренувань і занять спортом. Вона спрямована на вологовідведення зі шкіри та гарантує сухість і свіжість протягом тривалого періоду часу. Застосовується у виробництві футболок, тайтсів, бра, шортів та інших виробів.

Що ж, тепер ви точно краще розумієтесь на фірмових інноваціях від Пума і можете обрати ідеальний варіант серед брендового асортименту для власного гардероба. Придбати оригінальну продукцію компанії PUMA можна на сайті офіційного дистриб'ютора бренду в Україні — MD-Fashion. Швидка доставка, приємне обслуговування та акційні пропозиції для постійних клієнтів чекають на вас! Каталог поповнюється регулярно в міру виходу нових колекцій, тож ви завжди серед перших знатимете про довгоочікувані новинки. Приємних покупок і бажаних досягнень!