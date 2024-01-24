Спортсменка Людмила Лузан: успіх став реальністю за потужної підтримки Ferrexpo

У мережі відбулась прем'єра короткометражного документального фільму про Людмилу Лузан, відому каноїстку, срібну та бронзову призерку Олімпійських ігор 2021 року у Токіо, багаторазову чемпіонку світу та Європи.

Спортсменка родом з Івано-Франківська, втім останні кілька років тренується на базі веслувального клубу «Гірник» у Горішніх Плавнях. Саме в цьому місті розташовані підприємства Ferrexpo. Компанія підтримує розвиток олімпійських видів спорту в Україні, зокрема й клуб, де тренується Людмила, тому й профінансувала створення фільму.

Людмила Лузан розповіла про свою спортивну кар'єру, та що навіть під час повномасштабної війни не припиняє тренувань і мріє, що скоро весь світ побачить, як після її перемоги на Олімпіаді 2024 року в Парижі замайорить синьо-жовтий український прапор.

Людмила з дитинства мріяла про спорт, але фізичний стан не дозволяв Лузан стати кращою у гімнастиці.

"Якби я залишилась у гімнастиці, то національний чемпіонат був би вершиною моїх досягнень. Проте перед тим, як втекти з дому, я спробувала веслування, і це виявилося чудовим вибором. Веслування сприяло покращенню всіх моїх фізичних показників, і завдяки підтримці Ferrexpo, я розпочала свій шлях до успіху", - розповідає спортсменка. Багато хто радив їй залишити цю справу, говорив, що у неї нічого не вийде. Втім, вона вірила у себе та у тренера.

"Коли я побачив Людмилу, то зрозумів, що у нашій команді з'явилася нова зірка. Вона самовіддано працює на результат та має жорсткий характер. І я відчув, що дівчина з такими якостями призначена стати чемпіонкою", - підкреслив головний тренер веслувального клубу "Гірник", заслужений тренер України Микола Мацапура.

“Наступна велика ціль - Олімпіада-2024 у Парижі. Наш народ бореться за незалежність, за те, щоб прапор України майорів по всій нашій землі. Я мрію в Парижі почути гімн України, побачити наш прапор з п’єдесталу і відчути, що тренуюсь не дарма, що ми разом”, - підсумовує Людмила.