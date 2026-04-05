Спортинг — Арсенал: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Спортинг" — "Арсенал" / © Associated Press

У вівторок, 7 квітня, лісабонський "Спортинг" прийме лондонський "Арсенал" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Спортинг" посів сьоме місце в основному раунді найпрестижнішого єврокубка, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де пройшов норвезький "Буде-Глімт" (0:3, 5:0).

"Арсенал" став переможцем основного етапу Ліги чемпіонів, після чого в 1/8 фіналу здолав німецький "Баєр" (1:1, 2:0).

Де дивитися матч Спортинг — Арсенал

В Україні поєдинок "Спортинг" — "Арсенал" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Спортинг — Арсенал

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,71. Нічия — 3,75. Виграш лісабонців — 4,75.

На вихід англійського клубу до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,14. Підсумковий успіх португальської команди оцінений коефіцієнтом 5,00.

Матч-відповідь між "Арсеналом" і "Спортингом" відбудеться у середу, 15 квітня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Спортинг" — "Арсенал" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.