Фестиваль BEST

З 29 по 31 травня в Буковелі відбудеться масштабний міжнародний мультиспортивний фестиваль BEST (Bukovel Elite Sports Trophy), який об’єднає ТОП-атлетів, спортсменів, українських ветеранів і аматорів.

Деталями фестивалю поділився один із його організаторів Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України.

«Фестиваль BEST — це масштабне спортивне шоу. Його абревіатура походить від Буковель Elite Sports Trophy. З 2022-го року наша федерація була співзасновницею та співорганізатором великого спортивного мультиспортивного фестивалю в Європі Arnold Strongman Classic. Але з 2025-го року він перестав існувати. І тому, щоб місце не було порожнім, ми знайшли порозуміння з нашими головними партнерами — туристичним комплексом Буковель. Вони запропонували перетягнути в Україну найбільший спортивний фестиваль Європи. В цьому році ми тільки розпочинаємо, але це дуже вдалий старт. В нас вже зареєстровано близько 3 000 учасників у більш ніж 15 спортивних дисциплінах», — розповів Сергій Конюшок.

Він зазначив, що фестиваль має стати «Спортивним Давосом» для України та сприяти майбутньому економічному розвитку.

«Родзинкою фестивалю стануть змагання світових стронгменів. Ми запросили американську, британську, ірландську, естонську збірні, а також Нідерланди та Іспанію. Тому ми називаємо наш фестиваль «Спортивний Давос». Адже Давос, в першу чергу — це бренд. Наше завдання зробити такий же популярний бренд не лише в Україні, але і в Європі, щоб всі знали, що серце України, серце Карпат б'ється не тільки туризмом, але й спортом», — зазначив Сергій Конюшок.

«Можна провести аналогії з Олімпійськими іграми 1988-го року. Після них економіка Південної Кореї почала стрімко зростати. І ми бачимо цей горизонтальний місток, який через призму найякісніших спортивних заходів може допомогти привернути увагу до нашої країни», — додав він.

Генеральними медіа партнерами фестивалю стали телеканал 2+2 та інформаційне агентство УНІАН.

Також, як повідомили в «Буковелі», вхід на фестиваль буде безкоштовним. Курорт розвиває культуру спорту, оскільки бачить її одним із інструментів відновлення ментального здоров’я українців.