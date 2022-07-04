Спрацювало підсилення з НБА: Україна обіграла Північну Македонію у відборі на баскетбольний ЧС-2023

Спрацювало підсилення з НБА: Україна обіграла Північну Македонію у відборі на баскетбольний ЧС-2023

У понеділок, 4 липня, чоловіча збірна України з баскетболу перемогла команду Північної Македонії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Поєдинок у місті Скоп'є завершився з рахунком 68:73 на користь українських баскетболістів.

Підопічні Айнарса Багатскіса виграли першу чверть з різницею в 14 очок, що й забезпечило нашій команді підсумковий успіх.

Найрезультативнішим у складі обох збірних став захисник "Торонто Репторс" Святослав Михайлюк, який приїхав із НБА, аби допомогти національній команді в матчах відбору на світову першість. У грі з македонцями він набрав 24 очки, реалізувавши шість триочкових кидків.

Баскетбол. Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація. Група G

Північна Македонія - Україна - 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

Це третя перемога збірної України у відбірковому циклі. Декількома днями раніше українці обіграли Грузію (79:66).

Команда Айнарса Багатскіса з 8 очками посідає третє місце у квартеті після Іспанії та Грузії. Саме ці три збірні вже гарантували собі участь у наступному раунді відбору на ЧС-2023, матчі якого відбудуться в серпні.

Зазначимо, що заключний матч першого раунду кваліфікації "синьо-жовті" проведуть 7 липня проти Іспанії. Зустріч відбудеться в латвійській столиці Ризі.

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