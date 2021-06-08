Справа дійшла до ФІФА: організація відреагувала на скандал з новою формою збірної України

Російська сторона отримала ще одну відповідь.

У ФІФА відреагували на скандал навколо нової форми збірної України, в якій команда виступить на Чемпіонаті Європи-2020.

"Схвалення екіпірування команд залишається на розсуд відповідного організатора турніру, в даному випадку УЄФА. Таким чином, організатор турніру має право встановлювати відповідні вимоги до екіпірування, які зобов'язані дотримуватися команди-учасниці.

Виконуючи цю роботу, організатори турніру повинні домагатися того, щоб все використовуване екіпірування відповідало правилам гри у футбол, які публікуються Міжнародною радою футбольних асоціацій і доступні на офіційному сайті ради.

З огляду на вищевикладене, оскільки організатором даного турніру є не ФІФА, це питання не потрапляє до зони нашої безпосередньої відповідальності. Однак ми хочемо підкреслити, що відповідно до нашого статуту ФІФА зберігає нейтралітет у політичних питаннях і твердо вірить, що політику і спорт змішувати не слід", - цитує заяву пресслужби ФІФА russian.rt.com.

Читайте також: Шевченко висловився щодо істерики Росії через нову форму збірної України: що сказав керманич "синьо-жовтих"

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Напередодні українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання