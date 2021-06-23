Справа Кокоріна та Мамаєва: жертва скандального побиття відсудила у футболістів "смішну" суму

Кожен із чотирьох учасників побиття виплатить постраждалому по 50 тисяч рублів.

Московський суд зобов’язав російських футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва виплатити по 50 тисяч рублів водію Віталію Соловчуку як компенсацію за побиття, яке сталося восени 2018 року.

Ще по 50 тисяч рублів повинні заплатити двоє інших фігурантів справи: брат Кокоріна Кирило і дитячий футбольний тренер Олександр Протасовицький, що також були учасниками бійок.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на адвоката одного з відповідачів В’ячеслава Баріка.

Зазначається, що Соловчук, який став першою жертвою компанії російських футболістів, вимагав стягнути по 250 тисяч рублів з кожного з чотирьох фігурантів справи, а також наполягав на компенсації в 120 тисяч рублів, витрачених на лікування. Однак суд не задовольнив позов потерпілого.

Раніше Соловчук повідав деталі нашумілого інциденту.

"Мінімум п'ять чоловік завдавали удари. Били руками и ногами. Я неодноразово падав на асфальт. Переважно били в область голови. Під час побиття кричали, щоб не надумав писати заяву. Через деякий час вони залишили мене, напевно, вирішили, що ще трошки, і буде набагато плачевніший результат. Я не бачив, куди вони втекли, мені не до цього було.

У мене черепно-мозкова травма, перелом кісток носа, забій м'яких тканин обличчя. Втратив багато крові, вона била аж з вух. Весь одяг просякнутий кров'ю. За фотографіями я вже впізнав у кривдниках Кокоріна і Мамаєва", - розповідав постраждалий.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 футболісти збірної Росії Олександр Кокорін та Павло Мамаєв стали учасниками двох бійок в центрі Москви . В них постраждали водій Віталій Соловчук, директор департаменту Мінпромторгу Денис Пак і гендиректор ФГУП "НАМІ" Сергій Гайсін.

. В них постраждали водій Віталій Соловчук, директор департаменту Мінпромторгу Денис Пак і гендиректор ФГУП "НАМІ" Сергій Гайсін. За цими фактами було проведено перевірку і за її результатами проти гравців було порушено кримінальну справу за статтею "Побої". Суд засудив Кокоріна до 1 року та 6 місяців, а Мамаєва - до 1 року та 5 місяців ув’язнення.

У вересні 2019 року Кокорін та Мамаєв вийшли з в'язниці за умовно дострокового звільнення.

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