Питання на мільйон доларів: білоруський клуб оскаржив рішення у справі ексгравця збірної України

"Динамо-Брест" подало апеляцію в CAS щодо заборгованості перед Євгеном Хачеріді.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 8 лютого розгляне справу брестського "Динамо" проти українського футболіста Євгена Хачеріді, який залишив білоруський клуб узимку 2021 року.

Угода Хачеріді з "Динамо-Брест" була розрахована до кінця 2021 року, однак у зимове міжсезоння українець в односторонньому порядку розірвав контракт після того, як білоруський клуб оголосив про зміну керівництва та скорочення бюджету.

Хачеріді зажадав від колишнього клубу один мільйон доларів за дострокове припинення співпраці. ФІФА стала на бік гравця і зобов'язала білоруський клуб виплатити українському футболісту компенсацію. У відповідь на це "Динамо-Брест" подало апеляцію в CAS.

Євген виступав за "Динамо-Брест" у сезоні-2020. Він провів 21 матч за брестську команду у всіх турнірах, виграв із клубом Суперкубок Білорусі.

Після відходу з білоруського клубу Хачеріді залишається без клубу. Влітку захисник тренувався з чернігівською "Десною", проте контракт сторони не підписали.

Раніше Хачеріді виступав за київське "Динамо" та грецький ПАОК. Також на його рахунку 51 поєдинок за збірну України, в яких він забив три м'ячі.

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