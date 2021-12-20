Справа Пен Шуай: тенісистка відреклася від звинувачень на адресу експрем'єра Китаю в зґвалтуванні

Спортсменка заперечила свою попередню заяву про сексуальне насильство.

Колишня перша ракетка світу в парному розряді Пен Шуай, яка раніше звинуватила експрем'єра Китаю у зґвалтуванні, заперечила свою попередню заяву.

У відеоінтерв'ю виданню Lianhe Zaobao 35-річна тенісистка відмовилася від звинувачень у сексуальному насильстві, а також заявила, що може вільно пересуватися і за нею ніхто не стежить.

"Хочу прояснити ситуацію: я ніколи не говорила та не писала, що мене хтось зґвалтував. Той пост у Weibo - моя особиста справа. Виникло багато непорозуміння", - повідомила тенісистка.

Водночас Жіноча тенісна асоціація (WTA) досі занепокоєна ситуацією з Пен Шуай та вважає, що на спортсменку чинили тиск, аби вона спростувала звинувачення в сексуальному насильстві. Через цей скандал WTA раніше призупинила проведення всіх турнірів у Китаї.

Скандал з тенісисткою Пен Шуай: що відомо

35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі. Тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.

Шуай коротко згадала, як у 2011 році вступила у сексуальні стосунки з політиком, коли той ще працював у Тяньцзіні. Але невдовзі вони припинили спілкування, оскільки Гаолі отримав підвищення та переїхав до Пекіна. Через сім років, коли він завершив політичну кар'єру, він знову зв'язався з тенісисткою. Пен Шуай заявила, що Гаолі змусив її до статевого акту. Пост, який було опубліковано ввечері 2 листопада, було видалено протягом пів години. Крім того, стали зникати всі скриншоти посту та повідомлення про нього, було заблоковано пошук за іменами Пен та Чжана. Також були закриті від коментарів сторінка Пен у Weibo та весь тенісний розділ Weibo. Відтоді два тижні Шуай не виходила на зв'язок та не відповідала на дзвінки. Після занепокоєння з боку WTA та світової спільноти, Китайський державний телеканал новин CGTN опублікував лист від Пен Шуай, де тенісистка нібито стверджує, що вона нікуди не зникала, перебуває вдома і їй нічого не загрожує. У листі вона також заявляє, що всі звинувачення в сексуальному насильстві, про які вона сама написала раніше, є неправдивими. А китайська державна медіаорганізація Global Times опублікувала третій за останній час відеоролик із Пен Шуай, в якому спортсменка нібито приєдналася до "церемонії відкриття фіналу тенісного матчу серед підлітків". Однак представник Жіночої тенісної асоціації (WTA) заявив, що відеозаписи є "недостатнім" доказом безпеки Шуай та "не скасовують і не вирішують занепокоєння WTA щодо її добробуту та здатності спілкуватися без цензури чи примусу".

Шуай, яка завершила ігрову кар'єру в 2018 році, двічі вигравала турніри Великого шолому у парному розряді - Wimbledon у 2013 році та Roland Garros у 2014 році. Усього на її рахунку 23 перемоги на турнірах WTA в парному розряді;

Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.

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