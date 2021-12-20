Справа Пен Шуай: тенісистка відреклася від звинувачень на адресу експрем'єра Китаю в зґвалтуванні

Спортсменка заперечила свою попередню заяву про сексуальне насильство.
Колишня перша ракетка світу в парному розряді Пен Шуай, яка раніше звинуватила експрем'єра Китаю у зґвалтуванні, заперечила свою попередню заяву.
У відеоінтерв'ю виданню Lianhe Zaobao 35-річна тенісистка відмовилася від звинувачень у сексуальному насильстві, а також заявила, що може вільно пересуватися і за нею ніхто не стежить.
"Хочу прояснити ситуацію: я ніколи не говорила та не писала, що мене хтось зґвалтував. Той пост у Weibo - моя особиста справа. Виникло багато непорозуміння", - повідомила тенісистка.
Водночас Жіноча тенісна асоціація (WTA) досі занепокоєна ситуацією з Пен Шуай та вважає, що на спортсменку чинили тиск, аби вона спростувала звинувачення в сексуальному насильстві. Через цей скандал WTA раніше призупинила проведення всіх турнірів у Китаї.
Скандал з тенісисткою Пен Шуай: що відомо
35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі. Тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.
- Шуай, яка завершила ігрову кар'єру в 2018 році, двічі вигравала турніри Великого шолому у парному розряді - Wimbledon у 2013 році та Roland Garros у 2014 році. Усього на її рахунку 23 перемоги на турнірах WTA в парному розряді;
- Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.
Читайте також:
Море, пляж і пристрасна романтика: як футболісти УПЛ насолоджуються зимовою відпусткою
23-річного футболіста зарізали перед входом до ресторану
Шедевр через увесь майданчик: воротар збірної України з футзалу відзначився дововижним голом (відео)