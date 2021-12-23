Справа Селезньова: поліція відкрила кримінальне провадження щодо скандального футболіста

Нападнику "Миная" загрожує серйозне покарання за погрози на адресу журналіста.

Стали відомі нові подробиці гучного скандалу навколо форварда закарпатського "Миная" Євгена Селезньова, який у телефонній розмові погрожував ведучому програми YouTube-каналу "ТаТоТаке" Андрію Сеньківу.

На своїй сторінці у Facebook журналіст повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження стосовно футболіста. Також Сеньків зазначив, що справу перевели з Києва до Ужгорода, оскільки саме в цьому місті здійснювалося правопорушення.

"Маю кілька новин, якими не можу не поділитися. Як би цього не хотілося, але новини на ту ж тему - а що там зі справою Селезньова?

Новина 1. Хороша. Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста". Цитата зі статті: "карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Новина 2. Погана. Справа більше не в Києві. Її перекинули на Ужгород. Тому безпосередньо у слідчих діях мені важко брати участь. Зрозуміло, що дотелефонуватися в ужгородську поліцію (та в будь-яку поліцію) - справа нелегка. Їхати туди - теж таке собі задоволення. Пояснення поліції просте - протизаконні дії здійснювалися саме в цьому місті.

Якщо пояснити прозаїчніше - справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють "Минаєм", все буде дуже просто. Виходить, єдині, хто від цього всього справді виграв - то поліцейські. Що ж - таке життя в Україні. Якогось висновку не буде. Надаю можливість зробити його вам", - написав Сеньків.

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