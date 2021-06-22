Справа Ястремської: з українки зняли обвинувачення у вживанні допінгу

Друга ракетка країни зможе виступити на Олімпіаді в Токіо.
Другу ракетку України Даяну Ястремську виправдали в допінговому скандалі, який розгорівся напередодні Australian Open.
"З Даяни Ястремської рішенням Незалежного трибуналу було знято обвинувачення в умисному прийомі забороненого препарату. У ході слідства було встановлено, що допінг потрапив до організму нашої тенісистки через недбалість.
Таким чином, Даяна може повернутися в тенісний тур! На жаль, виступити на Вімблдоні Ястремській вже не вдасться, адже сітки були закриті вчора. Проте Даяна вже номінована в Олімпійську збірну на Ігри в Токіо!
Вітаємо Даяну та бажаємо найвищих результатів!"- йдеться в заяві Федерації тенісу України у Facebook.
- У рейтингу найкращих тенісисток планети Даяна посідає 37-ме місце. Це другий результат серед українок.
- За кар'єру 21-річна тенісистка виграла три турніри серії WTA.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ястремська пояснила свій "заліт" з допінгом сексом з партнером.