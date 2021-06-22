Справа Ястремської: з українки зняли обвинувачення у вживанні допінгу

Друга ракетка країни зможе виступити на Олімпіаді в Токіо.

Другу ракетку України Даяну Ястремську виправдали в допінговому скандалі, який розгорівся напередодні Australian Open.

"З Даяни Ястремської рішенням Незалежного трибуналу було знято обвинувачення в умисному прийомі забороненого препарату. У ході слідства було встановлено, що допінг потрапив до організму нашої тенісистки через недбалість.

Таким чином, Даяна може повернутися в тенісний тур! На жаль, виступити на Вімблдоні Ястремській вже не вдасться, адже сітки були закриті вчора. Проте Даяна вже номінована в Олімпійську збірну на Ігри в Токіо!

Вітаємо Даяну та бажаємо найвищих результатів!"- йдеться в заяві Федерації тенісу України у Facebook.

У рейтингу найкращих тенісисток планети Даяна посідає 37-ме місце. Це другий результат серед українок.

За кар'єру 21-річна тенісистка виграла три турніри серії WTA.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ястремська пояснила свій "заліт" з допінгом сексом з партнером.

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