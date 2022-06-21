"Справді важкі часи": Джошуа підтримав українських уболівальників перед реваншем з Усиком

Джошуа напередодні реваншу за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO звернувся до українських уболівальників та подякував їм за підтримку.

Британський ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа висловився про бій-реванш з чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком, пригадавши військову агресію Росії проти України.

Про це британець заявив в інтерв'ю Matchroom Boxing.

"Дякую організаторам і всім любителям боксу по всьому світу, особливо українським вболівальникам, які переживають справді важкі часи. Битися на чемпіонському рівні – це свої плюси та мінуси, але щодня я приймаю рішення ставати сильнішим, вчитися на своєму досвіді та рости. Щасливий боєць – небезпечний боєць, а я найщасливіший і вмотивований з усіх, кого я коли-небудь бачив. 12-й раз поспіль я боротимуся за звання чемпіона світу в суперважкій вазі", – сказав Джошуа.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

"Він повинен знести Усика з рингу": промоутер розповів, як Джошуа перемогти українця в реванші

Усик вперше показав, як готується до реваншу з Джошуа: кадри з тренування

Усик - Джошуа: промоутер розповів, як боксери розділять гонорар за реванш