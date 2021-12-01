Справедливість переможе? Левандовські може отримати "Золотий м'яч-2020"

Минулого року нагороду не вручали через пандемію COVID-19, але тепер рішення можуть переглянути.

Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що видання може переглянути своє рішення про скасування "Золотого м'яча-2020".

Минулого року вперше від моменту заснування премії в 1956 році приз не вручали через пандемію коронавірусу. Головним фаворитом вважався форвард "Баварії" Роберт Левандовські. Проте поляк не отримав нагороду ні тоді, ні в 2021 році, посівши друге місце в голосуванні на "Золотий м'яч" після Лео Мессі.

Тепер же France Football може вручити Роберту приз за минулий рік, але лише після голосування, підсумки якого і визначають найкращого футболіста світу.

"Ми можемо подумати про це, але водночас повинні поважати історію "Золотого м'яча", побудовану на голосуванні. Ми не можемо бути впевнені, що Левандовські виграв би "Золотий м'яч" торік. Голосування не було. Але минулого року Левандовські мав чудові шанси", - цитує Ферре німецьке видання Watson.

Додамо, що сам Мессі після завоювання "Золотого м'яча-2021" зі сцени звернувся до Левандовські та наголосив, що саме поляку France Football має вручити минулорічний "Золотий м'яч".

"Я хотів би згадати Роберта Левандовські. Для мене було честю змагатись із тобою. Усі знають, що торік ти був переможцем. Думаю, France Football повинен вручити тобі "Золотий м'яч" за 2020 рік. Ти заслуговуєш на це. Він повинен стояти в тебе вдома", - сказав Мессі на церемонії в Парижі.

Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель отримував цю нагороди у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, якому вручали "Золотий м'яч" п'ять разів.

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