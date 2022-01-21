"Справедливого відбору немає": українська біатлоністка - про своє непотрапляння до збірної на ОІ-2022

"Справедливого відбору немає": українська біатлоністка - про своє непотрапляння до збірної на ОІ-2022

Анастасія Меркушина залишилася поза заявкою "синьо-жовтих" на Олімпіаду в Пекіні.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина дала коментар стосовного того, що не увійшла до складу національної команди на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

"Бачите, наскільки змінюється інформація. Наскільки я чула, ця гонка (індивідуальна гонка на етапі Кубка світу в Антгольці - прим.) мала бути відбірковою. Я не розумію причин, через які не вийшла Дар'я Блашко. Тому що такі слова як... Я не знаю, чим вона це мотивує.

Тренер прийшов та сказав, що буде відбір на цьому старті. Один нам відомий тренер у своєму інтерв'ю сказав, що незважаючи на свої результати, Меркушина повинна виходити і боротися. Я не говорила жодного слова, виходила і показувала своє на лижні.

Так, я сьогодні не була найшвидшою, я не стріляла найкраще, але динаміку у підвищенні я показала. Я справді впевнена, що повинна їхати найкраща, бо на ОІ їде не прізвище, а українка. Повинен їхати той, хто покаже найкращий результат навіть у тих умовах, які зараз є. Я не ображаюся.

Навіть якщо я не поїду, то боротимуся за свою країну в інших змаганнях. Тому що справедливого відбору просто немає і не може бути через умови, в яких ми перебуваємо через всі пандемії, хвороби.

Це спорт, життя не закінчується. Було стільки Олімпіад, на які я не поїхала, і буде ще стільки, на які не поїду. Нема за що переживати", - сказала Меркушина в ефірі UA:Перший.

На Олімпіаді в Пекіні нашу жіночу команду представлять Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Валя Семеренко та Ірина Петренко.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

Раніше чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022.

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