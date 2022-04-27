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"Справжній бій": авторитетний боксерський журнал присвятив спецвипуск братам Кличкам (фото)

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"Справжній бій": авторитетний боксерський журнал присвятив спецвипуск братам Кличкам (фото)

instagram.com/vitaliyklitschko/

Журнал The Ring випустив новий номер журналу, присвятивши його найтитулованішим братам в історії боксу Віталію та Володимиру Кличкам.

Брати Клички, які боронять Україну від російських окупантів, прикрасили обкладинку спецвипуску під назвою "Справжній бій".

Назву журналу The Ring оформили в кольорах українського прапора.

"Після вторгнення Росії багато видатних українських боксерів взяли до рук зброю, щоб воювати поруч зі своїми земляками", - зазначається в прев'ю номера.

Нагадаємо, що Володимир Кличко прокоментував демонтаж пам'ятника "Дружби народів" у Києві.

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