"Ми - гладіатори": угорський футболіст викликав захоплення потужною промовою перед матчем Євро-2020

Емоційний спіч Адама Салаї, який нікого не залишив байдужим.

Збірна Угорщини приємно здивувала своїми результатами на Євро-2020. Команда італійця Марко Россі була надзвичайно близька до виходу у плейоф, однак у матчі заключного туру "групи смерті" проти Німеччини не втримала перемогу (2:2), пропустивши на 84-й хвилині.

У Мережу потрапило відео, як капітан угорців Адам Салаї налаштовував своїх партнерів на вирішальний поєдинок. У роздягальні один з лідерів угорської команди видав емоційний спіч.

"Ми хотіли потрапити сюди, і ось ми тут. Сьогодні наш вирішальний матч. Через 8 годин ми будемо вдома. Через коронавірус люди втрачають роботу. Через коронавірус людям платять менше. А ми за 90 або 120 хвилин можемо змінити цей рік.

Це не повинно тиснути на вас. Це можливість і радість, що на 120 хвилин у кожного є робота, якою ми можемо змінити цей рік! Цілий рік! 14 мільйонів угорців будуть дивитися цей матч по ТБ. І ми можемо це зробити. Сьогодні не буде нікого, хто впаде на землю, хто програє єдиноборство! Я просто хочу побачити, що ми гладіатори! Що б не трапилося - втоми немає! І ті, хто залишиться на лаві, теж вирішують результат матчу! Вперед, Угорщино!", - звернувся до партнерів Салаї.

У Мережі вражені капітанською промовою Салаї, який після того ще й відкрив рахунок в грі з німцями, однак цього виявилося недостатньо. Угорщина покинула турнір з високо піднятою головою.

На Євро-2020 угорці спочатку розгромно програли Португалії (0:3), після чого відібрали очки у Франції (1:1) та Німеччини (2:2).

Підопічні Марко Россі фінішували останніми у групі F, з якої до плейоф вийшли Франція (5 очок), Німеччина (4), та Португалія (4).

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