Справжній козак: Усик "здійняв над головою шаблю" під час битви поглядів із Джошуа - потужне відео

Справжній козак: Усик "здійняв над головою шаблю" під час битви поглядів із Джошуа - потужне відео

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відзначився цікавим вчинком на пресконференції, присвяченій його реваншу проти Ентоні Джошуа.

Після того, як боксери відповіли на запитання журналістів та провели дуель поглядів, Олександр розвернувся до публіки в залі та підняв догори уявну шаблю.

Постоявши так декілька секунд, він по-козацьки "сховав" її за пояс. На цьому захід добіг до свого кінця й боксери під оплески присутніх розійшлися.

До вашої уваги відео козацького трюку за участю Усика.

Раніше повідомлялося, про що Усик і Джошуа говорили на пресконференції в Лондоні.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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