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Справжній звір: узбецький боєць знищив росіянина за 18 секунд (відео)

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Справжній звір: узбецький боєць знищив росіянина за 18 секунд (відео)

Скріншот відео

Яскравий виступ 25-річного атлета.

Узбецький боєць змішаних єдиноборств Машрабжон Рузібоєв здобув ефектну перемогу в першому раунді над росіянином Олександром Жарковим на турнірі Open Fighting Championship 10 у Москві.

Глядачі так і не встигли насолодитися поєдинком, оскільки його було завершено за 18 секунд. Жарков першим викинув кілька ударів, але жоден з них до мети не дійшов.

Рузібоєв, у свою чергу, вже першим потраплянням зміг приголомшити суперника, після чого викинув на нього шквал ударів. Суддя був змушений достроково зупинити побиття місцевого бійця.

  • Для 25-річного Рузібоєва ця перемога стала 12-ю в кар'єрі. У його пасиві 3 поразки.
  • Жарков програв у 2-й раз у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 3 перемоги.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, хорватський боєць за 30 секунд забив суперника до конвульсій.

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