Справжній звір: узбецький боєць знищив росіянина за 18 секунд (відео)

Яскравий виступ 25-річного атлета.

Узбецький боєць змішаних єдиноборств Машрабжон Рузібоєв здобув ефектну перемогу в першому раунді над росіянином Олександром Жарковим на турнірі Open Fighting Championship 10 у Москві.

Глядачі так і не встигли насолодитися поєдинком, оскільки його було завершено за 18 секунд. Жарков першим викинув кілька ударів, але жоден з них до мети не дійшов.

Рузібоєв, у свою чергу, вже першим потраплянням зміг приголомшити суперника, після чого викинув на нього шквал ударів. Суддя був змушений достроково зупинити побиття місцевого бійця.

Mashrabjon Ruziboev makes quick work of Alexander Zharkov. 18 seconds # OpenFC10 pic.twitter.com/92Z0Dlsh79 — caposa (@Grabaka_Hitman) September 12, 2021

Для 25-річного Рузібоєва ця перемога стала 12-ю в кар'єрі. У його пасиві 3 поразки.

Жарков програв у 2-й раз у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 3 перемоги.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, хорватський боєць за 30 секунд забив суперника до конвульсій.

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