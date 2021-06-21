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Справжня жесть: боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами (відео)

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Справжня жесть: боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами (відео)

twitter.com/Tom_Cody_SP

Дика витівка професійного атлета.

Справжнім кошмаром завершився бій між болівійським боксером Саулем Фарахом і його черговим суперником Педро Табаресом.

Поєдинок, що відбувався у місті Пандо (Болівія), несподівано було перервано в шостому раунді. Табарес зміг відправити Фараха в нокдаун, після чого почав його добивати спочатку руками, а потім підключив і ноги.

Суддя не зміг самостійно зупинити агресивну атаку Педро, тому йому на допомогу в ринг вискочила підмога.

  • За підсумками таких дій Табареса дискваліфікували. Він зламав своєму суперникові ніс.
  • Перемога в бою була присуджена Фараху, для якого вона стала 73-ю в кар'єрі. Також на рахунку Сауля 26 поразок і 3 нічиї.
  • Для Табареса цей бій був дебютним на професійному ринзі.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, жахливий нокаут трапився в аматорському поєдинку за правилами змішаних єдиноборств.