Справжня жесть: боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами (відео)

Дика витівка професійного атлета.

Справжнім кошмаром завершився бій між болівійським боксером Саулем Фарахом і його черговим суперником Педро Табаресом.

Поєдинок, що відбувався у місті Пандо (Болівія), несподівано було перервано в шостому раунді. Табарес зміг відправити Фараха в нокдаун, після чого почав його добивати спочатку руками, а потім підключив і ноги.

Суддя не зміг самостійно зупинити агресивну атаку Педро, тому йому на допомогу в ринг вискочила підмога.

ICYMI-2! Saul Farah (73-26-3) likely behind on the cards is dropped by debutant Pedro Tabares in the 6th. Tabres then stomps on Farah with both hands & feet [breaking his nose] while the champion is down. Farah defends his bridgerweight title with a DQ victory in Pando, Bolivia pic.twitter.com/NR6mkCoCXX — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 20, 2021

ICYMI! Saul Farah (73-26-3) likely behind on the cards is dropped by debutant Pedro Tabares in the 6th. Tabres then stomps on Farah with both hands & feet [breaking his nose] while the champion is down. Farah defends his bridgerweight title with a DQ victory in Pando, Bolivia pic.twitter.com/Glx9yZ7quk — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 20, 2021

За підсумками таких дій Табареса дискваліфікували. Він зламав своєму суперникові ніс.

Перемога в бою була присуджена Фараху, для якого вона стала 73-ю в кар'єрі. Також на рахунку Сауля 26 поразок і 3 нічиї.

Для Табареса цей бій був дебютним на професійному ринзі.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, жахливий нокаут трапився в аматорському поєдинку за правилами змішаних єдиноборств.

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