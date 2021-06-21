Справжня жесть: боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами (відео)

Дика витівка професійного атлета.
Справжнім кошмаром завершився бій між болівійським боксером Саулем Фарахом і його черговим суперником Педро Табаресом.
Поєдинок, що відбувався у місті Пандо (Болівія), несподівано було перервано в шостому раунді. Табарес зміг відправити Фараха в нокдаун, після чого почав його добивати спочатку руками, а потім підключив і ноги.
Суддя не зміг самостійно зупинити агресивну атаку Педро, тому йому на допомогу в ринг вискочила підмога.
ICYMI-2! Saul Farah (73-26-3) likely behind on the cards is dropped by debutant Pedro Tabares in the 6th. Tabres then stomps on Farah with both hands & feet [breaking his nose] while the champion is down. Farah defends his bridgerweight title with a DQ victory in Pando, Bolivia pic.twitter.com/NR6mkCoCXX— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 20, 2021
ICYMI! Saul Farah (73-26-3) likely behind on the cards is dropped by debutant Pedro Tabares in the 6th. Tabres then stomps on Farah with both hands & feet [breaking his nose] while the champion is down. Farah defends his bridgerweight title with a DQ victory in Pando, Bolivia pic.twitter.com/Glx9yZ7quk— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 20, 2021
- За підсумками таких дій Табареса дискваліфікували. Він зламав своєму суперникові ніс.
- Перемога в бою була присуджена Фараху, для якого вона стала 73-ю в кар'єрі. Також на рахунку Сауля 26 поразок і 3 нічиї.
- Для Табареса цей бій був дебютним на професійному ринзі.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, жахливий нокаут трапився в аматорському поєдинку за правилами змішаних єдиноборств.