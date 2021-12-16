Спробує вивести команду з кризи: Зозуля отримав нового тренера в Іспанії

"Фуенлабрада" призначила Серхіо Пеллісера новим наставником.

Новим головним тренером "Фуенлабради" став Серхіо Пеллісер.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий тренер покликаний вивести команду Романа Зозулі з кризи. "Фуенлабрада" не виграє в 11-ти матчах чемпіонату поспіль та посідає 19 місце Сегунди, перебуваючи в зоні вильоту. Дебютний матч з новим наставником команда зіграє 19 грудня проти "Ов'єдо".

48-річний іспанський фахівець раніше працював у "Малазі".

"Фуенлабрада" займає 19-е місце в сегунді - знаходиться в зоні вильоту.

Цього сезону Зозуля забив два голи і зробив два асисти в 17 матчах чемпіонату.

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