"Спробуємо здивувати": що сказали лідери збірної України перед чвертьфіналом Євро-2020 з Англією

До надважливого поєдинку залишається два дні.

У четвер, 1 липня, лідери збірної України Руслан Маліновський і Роман Яремчук відвідали пресконференцію і відповіли на запитання журналістів перед матчем 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020 з національною командою Англії. Ось що розповіли футболісти "синьо-жовтих".

"Це буде важкий матч для нас, Англія - дуже якісна команда, прекрасно діє в атаці і в захисті. Ми повинні бути дуже уважними. Ми поважаємо збірну Англії і кожного її гравця, але спробуємо показати те, чим зможемо її здивувати.

Нам дуже важливо залишатися голодними. Такі турніри часто дарують сюрпризи. Ми розуміємо, що доведеться грати проти однієї із найкращих збірних світу, нам дуже важливо викластися на полі, показати свій максимум. Ми розпочали підготовку до Англії одразу після матчу зі Швеції, у нас максимальна концентрація на прийдешній грі.

Англія є фаворитом, але ми спробуємо показати, на що ми здатні. Коли працюєш з таким тренером, як Андрій Шевченко, це багато дає тобі у плані тактики і розуміння гри.

Матч проти англійців - це шанс для нас у протистоянні з гравцями, які виступають в такому турнірі, як Прем'єр-ліга, показати, на що ми здатні", - сказав Яремчук.

"Я не згоден з твердженням, що у нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер зазначив, що не потрібно літати у хмарах і говорити, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі - все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано.

Англія - дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччині, Іспанії - у нас є досвід таких матчів.

Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану і продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату", - зазначив Маліновський.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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