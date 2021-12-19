"Спробую переконати керівництво": Луческу підтвердив готовність відпустити кількох гравців "Динамо" до Європи

Спеціаліст бажає допомогти рідному клубу.
"Динамо" Бухарест переживає вкрай непрості часи.
Керманич київського "Динамо" Мірча Луческу заявив про готовність допомогти румунськуму клубу, в якому розпочинав кар'єру гравця, а потім працював головним тренером.
"Позичити кількох гравців Динамо? Я спробую переконати керівництво мого клубу відправити до Бухаресту деяких молодих футболістів, які мають у майбутньому перспективу потрапити до національної збірної України та грати за кордоном. Але одразу зауважу, що я не можу приймати такі рішення самостійно", – цитує Мірчу Луческу Telekom Sport.
- Для самого Луческу клуб зі столиці Румунії є знаковим, адже саме там він провів 15 років своєї ігрової кар'єри, а також тренував команду упродовж п'яти років.
- "Динамо" Бухарест посідає передостаннє місце у чемпіонаті Румунії з 12 оками.
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