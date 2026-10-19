Спрогнозував підсумок матчу: Усик прокоментував перемогу "Полісся" над "Динамо"

Олександр Усик / facebook.com/fcpolissya

Реклама

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу та чинний віцепрезидент житомирського "Полісся" Олександр Усик прокоментував перемогу своєї команди над київським "Динамо" в матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився вольовою перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Реклама

Уже на 5-й хвилині зустрічі команда Руслана Ротаня залишилося в меншості через вилучення воротаря Олега Кудрика. Утім, це не завадило житомирцям здійснити камбек і удесятьох тричі вразити ворота голкіпера "біло-синіх" Руслана Нещерета.

Реклама

Після завершення поєдинку Усик підійшов до Ротаня, який який давав коментар УПЛ ТБ, та продемонстрував на камеру екран свого смартфона. На ньому було збережене повідомлення, де боксер передбачив перемогу "Полісся", яке вже грало в меншості.

"Що, показати вам ексклюзивчик? Дивіться (показує на телефон): "виграють вдесятьох". Час — 13:09. Питання є? Питань нема", — заявив Усик.

Крім того, Усик після завершення гри розповів, як мотивував гравців "Полісся" у поєдинку з "Динамо".

"Єдине, про що я прошу хлопців — віддаватися до кінця на 100 відсотків. Я не можу їм порадити, як грати, тому що вони кращі за мене фахівці в цьому. Я у своєму розряді спорту чогось досягнув, вони у своєму досягають. Але я розумію психологію спорту: що треба сказати, як треба сказати. І справді, хлопці дивилися в усіх перервах, які були в матчі, мій перший бій з Тайсоном Ф'юрі. Так, ми спілкувалися, дехто з них питав: "А от у цьому раунді який у тебе стан був?". Я це все пояснював.

Реклама

Просто треба підтримувати хлопців, бути з ними разом. Навіть якщо щось важко — не треба відсторонюватися, треба бути разом. Я їм кажу: "Треба грати до кінця. Ви можете все, якщо просто будете трішки наполегливіші, трішки сміливіші, трішки нахабніші по-спортивному". Тільки так. Я не навчу їх займати позицію якусь кращу. Бо вони самі це знають.

Звичайно, ми про різне спілкуємося, коли я приїжджаю до команди: про досягнення, про мій табір. Але звичайна підтримка і якісь поради допомагають. Просто присутність людини, яка для тебе авторитетна, чи ти її поважаєш. Поруч твій друг — і тобі трішки легше. Так що треба підтримувати своїх", — сказав Усик у коментарі Football Hub.

Після цієї перемоги "Полісся" (22 очки) зберегло друге місце в турнірній таблиці УПЛ — житомирці на 2 бали відстають від "Шахтаря", який лідирує. "Динамо" з 16 пунктами і матчем у запасі перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі УПЛ "вовки" приймуть "Оболонь", а "біло-сині" вдома зіграють з "Кудрівкою". Обидва поєдинки заплановано на 23 жовтня.

Реклама

Раніше повідомлялося, що "Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся" в УПЛ.

Новини партнерів