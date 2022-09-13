"Срібло" та "бронза": українські борчині завоювали дві медалі чемпіонату світу-2022

Жіноча збірна України з боротьби виграла перші нагороди чемпіонату світу-2022, що триває в сербському Белграді.

19-річна Олександра Хоменець здобула "срібло" у ваговій категорії до 55 кг.

В 1/8 фіналу українка здолала Маріану Драгутан з Молдови (13:8), у чвертьфіналі - представницю Індії Шушму Шокін (10:5), а у півфіналі - канадку Карлу-Лорену Годінес-Гонсалес (5:3). У сутичці за "золото" Хоменець не впоралася з олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 японкою Маю Шідочі Мукайда (0:10).

Другу медаль жіночій збірній України з боротьби принесла Ілона Прокопевнюк - "бронзу" у ваговій категорії до 62 кг.

В 1/8 фіналу наша співвітчизниця здолала Ягмур Чакмак з Туреччини (4:0), після чого у чвертьфіналі поступилася японці Нонока Одзакі (0:10). Завдяки перемозі у втішній сутичці над угоркою Анною Геллою Жел (4:0) українка отримала шанс поборотися за медаль. У "бронзовій" сутичці Ілона перемогла віцечемпіонку Олімпійських ігор-2020 і чинну чемпіонку світу Айсулуу Тинибекову - 8:7.

Це перша медаль дорослого чемпіонату світу в кар'єрі Ілони та четверта нагорода України на цьому чемпіонаті світу.

Раніше дві нагороди вибороли чоловіки: Андрій Кулик виграв "бронзу" у ваговій категорії до 72 кг, а Ярослав Фільчаков здобув "бронзу" у вазі до 82 кг.

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