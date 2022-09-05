"Срібло" та "бронза": жіноча та чоловіча збірні України з футболу тріумфально провели відбір Всесвітніх пляжних ігор

Жіноча та чоловіча збірні України з пляжного футболу здобули путівки на Всесвітні пляжні ігри-2023. Змагання відбудуться у серпні наступного року на Балі.

Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола "срібло" кваліфікації на Всесвітні пляжні ігри-2023.

У фінальному матчі відбору на змагання українки в напруженій боротьбі поступилися Англії - 3:0 .

За результатом усіх матчів жіноча збірна України посіла друге місце в європейській кваліфікації Всесвітніх пляжних ігор 2023 року. Першою стала Англія, третьою — Іспанія, яка в малому фіналі здолала Італію (5:3).

Перед поразкою Англії "синьо-жовті" переконливо перемогли Швецію (5:2), Іспанію (2:1) та поступилися збірній Швейцарії (3:5).

Чоловіча збірна України посіла третє місце європейської кваліфікації на Всесвітні пляжні ігри-2023.

Українці перемогли у останньому відбірковому поєдинку збірну Швейцарії (4:3).

До цього команда Миколи Костенка поступилася Іспанії (4:7), перемогла Італію (4:5 ОТ), Азербайджан (5:4) і програла Швейцарії (3:7).

Всесвітні пляжні ігри відбудуться в Індонезії, на Балі, із 6-го до 12 серпня 2023 року. У чоловічому фінальному турнірі гратимуть 16 команд, а в жіночому — 12. До 2 липня 2023 року мають відбутися п’ять континентальних кваліфікаційних турнірів, і найкращі команди отримають місця на Всесвітніх пляжних іграх.

Чинними переможцями Всесвітніх пляжних ігор є команди Бразилії (у чоловіків) та Іспанії (у жінок), які здобули титули 2019 року в Катарі.

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