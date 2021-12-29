Срібний призер Олімпіади в Токіо заявив, що прагне 12 раундів "надирати дупу" Ломаченку

22-річний Кейшон Девіс відзначився сміливою заявою на адресу українця.

Срібний призер Олімпіади-2020, американець Кейшон Девіс висловив бажання провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.

22-річний представник США зухвало заявив, що хотів би, аби його бій з Ломаченком тривав усю відведену дистанцію, протягом якої він домінуватиме над українцем.

"Максимальна повага до Ломаченка, але я б хотів надирати йому дупу протягом 12 раундів. Також я повністю поважаю Джервонту Девіса, однак такого суперника, як він, я захотів би відправити в нокаут", - сказав Кейшон в інтерв'ю YouTube-каналу "LalosBoxing".

Кейшон Девіс здобув "срібло" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, які відбулися цього року. На професійному ринзі він провів 4 поєдинки, в яких здобув 4 перемоги (3 - нокаутом).

В останньому бою талановитий американський проспект переміг досвідченого мексиканця Хосе Сарагосу в андеркарді поєдинку Ломаченка з Річардом Коммі.

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