США побили історичний рекорд за кількістю медалей на ЧС з легкої атлетики: яке місце посіла Україна

В американському Юджині завершився чемпіонат світу з легкої атлетики. Переможцем медального заліку стала збірна США, яка встановила абсолютний рекорд за кількістю завойованих нагород.

За десять днів змагань американська команда виборола аж 33 медалі: 13 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.

Цей результат є найкращим в історії чемпіонатів світу. Збірна США перевершила досягнення Східної Німеччини, яка 1987 року виграла 31 медаль (10+11+10).

Цікаво, що на третьому місці за всю історію виступів на планетарних першостях з легкої атлетики також значиться результат американців. На чемпіонаті світу 2017 року вони здобули 30 медалей (10+11+9).

Збірна України на змаганнях у Юджині виграла дві медалі. Андрій Проценко виборов "бронзу" в стрибках у висоту, а Ярослава Магучіх здобула "срібло" в тій же дисципліні серед жінок.

У підсумковому медальному заліку українці розділили 31-ше місце зі збірною Литви.

Підсумковий медальний залік ЧС-2022 з легкої атлетики (топ-10)

1. США - 13 "золото"+ 9 "срібло" + 11 "бронза"

2. Ефіопія - 4+4+2

3. Ямайка - 2+7+1

4. Кенія - 2+5+3

5. Китай - 2+1+3

6. Австралія - 2+0+1

7. Перу - 2+0+0

8. Польща - 1+3+0

9. Канада - 1+2+1

9. Японія - 1+2+1

...

31. Україна - 0+1+1

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті світу, який відбувся 2021 року в Досі (Катар), українська збірна з двома срібними нагородами посіла 21-ше місце в медальному заліку.

Найуспішнішим для нашої країни залишається чемпіонат світу 1997 року. Тоді "синьо-жовті" завоювали сім нагород (дві золоті, чотири срібні та одну бронзову) і посіли сьоме місце в медальному заліку.

Наступний чемпіонат світу з легкої атлетики в серпні 2023 року прийматиме угорський Будапешт.

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