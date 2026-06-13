США розтрощили Парагвай у першому турі ЧС-2026

США — Парагвай / © Associated Press

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Збірна США розгромила команду Парагваю в матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "SoFi Stadium" у місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія завершився з рахунком 4:1 .

Американці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі — автоголом відзначився хавбек парагвайців Даміян Бобаділья, зрізавши м'яч у власні ворота після прострілу Вестона Маккенні з лівого флангу штрафного майданчика.

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

На 28-й хвилині підопічні Маурісіо Почеттіно могли збільшувати свою перевагу, але гол Фоларіна Балогуна не був зарахований через офсайд.

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На 31-й хвилині США все ж розвинули свій успіх — Балогун точним ударом у дальній кут завершив простріл Крістіана Пулішича з лівого флангу.

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

Перед перервою американці зробили рахунок розгромним — на 45+5-й хвилині Балогун оформив дубль, вразивши дальню "дев'ятку" воріт суперника після закидання від Маліка Тільмана.

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

США — Парагвай / © Associated Press

У другому таймі Парагвай зумів забити гол престижу — на 73-й хвилині Маурісіо влучно пробив у дальній кут, скориставшись асистом Хуліо Енкісо.

США — Парагвай / © Associated Press

У компенсований час, на 90+8-й хвилині, американці поставили масну крапку в цьому протистоянні — Александер Фрімен знайшов на межі карного майданчика суперника Джованні Рейну, а той красивим ударом зовнішньою частиною стопи відправив м'яч у дальній кут.

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В іншому матчі стартового туру групи D зустрінуться збірні Австралії та Туреччини. Цей поєдинок відбудеться у неділю, 14 червня, початок — о 07:00 за київським часом.

У другому турі США 19 червня позмагаються з Австралією, а Парагвай 20 червня поміряється силами з Туреччиною.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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