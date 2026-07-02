США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

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Збірна США обіграла команду Боснії і Герцеговини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 2:0 .

Американці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 45-й хвилині Фоларін Балогун пробив між ніг голкіперу боснійців Ніколі Васілю.

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

До цього Балогун також відзначився забитим м'ячем, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

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У другому таймі збірна США залишилася в меншості. На 64-й хвилині Балогун отримав пряму червону картку за жорсткий фол — наступив на ногу Таріку Мухаремовичу ззаду на лівому фланзі атаки.

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

На 79-й хвилині команда Маурісіо Почеттіно могла удесятьох збільшувати свою перевагу в рахунку, але гол Крістіана Пулішича було скасовано через офсайд.

Зрештою на 82-й хвилині американці таки забили вдруге — Малік Тільман красивим ударом зі штрафного з лівого флангу закрутив м'яч у ближній кут.

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

Таким чином, збірна США вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де позмагається з Бельгією, яка на старті плейоф здійснила неймовірний камбек і в екстратаймах здолала Сенегал (3:2).

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США посіли перше місце у групі D, розгромивши Парагвай (4:1), обігравши Австралію (2:0) та програвши Туреччині (2:3).

Боснія та Герцеговина фінішувала третьою у квартеті B, зігравши внічию з Канадою (1:1), розгромно програвши Швейцарії (1:4) та обігравши Катар (3:1).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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