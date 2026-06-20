США впевнено обіграли Австралію та достроково вийшли до плейоф ЧС-2026

США — Австралія / © Associated Press

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Збірна США обіграла команду Австралії в матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі завершився з рахунком 2:0 .

Американці відкрили рахунок уже на 11-й хвилині зустрічі — Фоларін Балогун виконав простріл з лівого флангу, а Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота.

США — Австралія / © Associated Press

США — Австралія / © Associated Press

Перед перервою підопічні Маурісіо Почеттіно збільшили свою перевагу в рахунку — на 43-й хвилині Александер Фрімен головою вдало зіграв на добиванні.

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США — Австралія / © Associated Press

Зазначимо, що в першому турі американці розтрощили Парагвай (4:1), тоді як Австралія сенсаційно обіграла Туреччину (2:0).

Інший матч 2-го туру цього квартету між збірними Туреччини та Парагваю відбудеться 20 червня, о 06:00 за київським часом.

Наразі США (6 очок) лідирують у групі D та достроково пробилися до плейоф — американці щонайменше вийдуть з групи з третього місця. Австралія (3 очки) посідає друге місце. Туреччина та Парагвай поки що очок не набирали

У заключному третьому турі американці зіграють з турками, тоді як австралійці позмагаються з парагвайцями. Обидва поєдинки відубдуться 26 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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