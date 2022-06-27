Стадіон клубу Першої ліги постраждав внаслідок ракетного удару окупантів по Кременчуку (фото)

Домашня арена футбольного клубу "Кремінь" була пошкоджена в результаті ракетного обстрілу Кременчука, який здійснили російські військові.
Російські окупанти у понеділок, 27 червня, двома ракетами обстріляли торгівельний центр у Кременчуці.
Внаслідок обстрілу постраждав і стадіон місцевого футбольного клубу "Кремінь", який минулого сезону виступав у Першій лізі України. Про це повідомляє сайт телеканалів "Футбол".
Зокрема, було пошкоджено автобус команди та будівлю на території арени.
Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по торгівельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.
Читайте також: