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Стадіон клубу Першої ліги постраждав внаслідок ракетного удару окупантів по Кременчуку (фото)

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Стадіон клубу Першої ліги постраждав внаслідок ракетного удару окупантів по Кременчуку (фото)

Фото: ТК Футбол

Домашня арена футбольного клубу "Кремінь" була пошкоджена в результаті ракетного обстрілу Кременчука, який здійснили російські військові.

Російські окупанти у понеділок, 27 червня, двома ракетами обстріляли торгівельний центр у Кременчуці.

Внаслідок обстрілу постраждав і стадіон місцевого футбольного клубу "Кремінь", який минулого сезону виступав у Першій лізі України. Про це повідомляє сайт телеканалів "Футбол".

Зокрема, було пошкоджено автобус команди та будівлю на території арени.

© ТК Футбол
Фото: ТК Футбол
© ТК Футбол
Фото: ТК Футбол
© ТК Футбол
Фото: ТК Футбол

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по торгівельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

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