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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
4 хв

Стадіони ЧС-2026 з футболу: що треба знати про арени, на яких гратимуть матчі Мундіалю

Знайомимо вас з усіма стадіонами, які прийматимуть матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Від 11 червня до 19 липня відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Його прийматимуть одразу три країни — США, Мексика та Канада.

Учасниками Мундіалю стануть 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Загалом ЧС-2026 складатиметься зі 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Розповідаємо вам про всі 16 стадіонів, на яких відбудуться матчі ЧС-2026 з футболу, а також перелічуємо матчі, які вони прийматимуть.

AT&T Stadium

Місто: Арлінгтон, США

Місткість: 80 000 глядачів

Матчі: групового етапу Нідерланди — Японія, Англія — Хорватія, Аргентина — Австрія, Японія — Швеція, Йорданія — Аргентина; два матчі 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу; один півфінал.

AT&T Stadium / © Associated Press

AT&T Stadium / © Associated Press

AT&T Stadium / © Associated Press

AT&T Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium

Місто: Нью-Йорк, США

Місткість: 82 500 глядачів

Матчі: групового етапу Бразилія — Марокко, Франція — Сенегал, Норвегія — Сенегал, Еквадор — Німеччина, Панама — Англія; один матч 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу; фінал.

MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

Mercedes-Benz Stadium

Місто: Атланта, США

Місткість: 83 000 глядачів

Матчі: групового етапу Іспанія — Кабо-Верде, Чехія — ПАР, Іспанія — Саудівська Аравія, Марокко — Гаїті, ДР Конго — Узбекистан; один матч 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу; один півфінал.

Mercedes-Benz Stadium / © Associated Press

Mercedes-Benz Stadium / © Associated Press

Mercedes-Benz Stadium / © Associated Press

Mercedes-Benz Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium

Місто: Канзас-Сіті, США

Місткість: 76 416 глядачів

Матчі: групового етапу Аргентина — Алжир, Еквадор — Кюрасао, Туніс — Нідерланди, Алжир — Австрія; один матч 1/16 фіналу; один чвертьфінал.

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

NRG Stadium

Місто: Г'юстон, США

Місткість: 72 220 глядачів

Матчі: групового етапу Німеччина — Кюрасао, Португалія — ДР Конго, Нідерланди — Швеція, Португалія — Узбекистан, Кабо-Верде — Саудівська Аравія; один матч 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу.

NRG Stadium / © Associated Press

NRG Stadium / © Associated Press

Levi's Stadium

Місто: Санта-Клара, США

Місткість: 75 000 глядачів

Матчі: групового етапу Катар — Швейцарія, Австрія — Йорданія, Туреччина — Парагвай, Йорданія — Алжир, Парагвай — Австралія; один матч 1/16 фіналу.

Levi's Stadium / © Associated Press

Levi's Stadium / © Associated Press

Levi's Stadium / © Associated Press

Levi's Stadium / © Associated Press

SoFi Stadium

Місто: Інглвуд, США

Місткість: 70 240 глядачів

Матчі: групового етапу США — Парагвай, Іран — Нова Зеландія, Швейцарія — Боснія та Герцеговина, Бельгія — Іран, Туреччина — США; два матчі 1/16 фіналу; один чвертьфінал.

SoFi Stadium / © Associated Press

SoFi Stadium / © Associated Press

SoFi Stadium / © Associated Press

SoFi Stadium / © Associated Press

Lincoln Financial Field

Місто: Філадельфія, США

Місткість: 69 796 глядачів

Матчі: групового етапу Кот-д'Івуар — Еквадор, Бразилія — Гаїті, Франція — Ірак, Кюрасао — Кот-д'Івуар, Хорватія — Гана; один матч 1/8 фіналу.

Lincoln Financial Field / © Associated Press

Lincoln Financial Field / © Associated Press

Lincoln Financial Field / © Associated Press

Lincoln Financial Field / © Associated Press

Lumen Field

Місто: Сіетл, США

Місткість: 68 740 глядачів

Матчі: групового етапу Бельгія — Єгипет, США — Австралія, Боснія та Герцеговина — Катар, Єгипет — Іран, один матч 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу.

Lumen Field / © Associated Press

Lumen Field / © Associated Press

Lumen Field / © Associated Press

Lumen Field / © Associated Press

Gillette Stadium

Місто: Бостон, США

Місткість: 64 628 глядачів

Матчі: групового етапу Гаїті — Шотландія, Ірак — Норвегія, Шотландія — Марокко, Англія — Гана, Норвегія — Франція; один матч 1/16 фіналу; один чвертьфінал.

Gillette Stadium / © Associated Press

Gillette Stadium / © Associated Press

Gillette Stadium / © Associated Press

Gillette Stadium / © Associated Press

Hard Rock Stadium

Місто: Маямі, США

Місткість: 67 518 глядачів

Матчі: групового етапу Саудівська Аравія — Уругвай, Уругвай — Кабо-Верде, Шотландія — Бразилія, Колумбія — Португалія, один матч 1/16 фіналу; один чвертьфінал; матч за “бронзу”.

Hard Rock Stadium / © Associated Press

Hard Rock Stadium / © Associated Press

Hard Rock Stadium / © Associated Press

Hard Rock Stadium / © Associated Press

Estadio Azteca

Місто: Мехіко, Мексика

Місткість: 87 523 глядачі

Матчі: групового етапу Мексика — ПАР, Узбекистан — Колумбія, Чехія — Мексика; один матч 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу.

Estadio Azteca / © Associated Press

Estadio Azteca / © Associated Press

Estadio Azteca / © Associated Press

Estadio Azteca / © Associated Press

Estadio BBVA

Місто: Гуадалупе, Мексика

Місткість: 53 500 глядачів

Матчі: групового етапу Швеція — Туніс, Туніс — Японія, ПАР — Південна Корея; один матч 1/16 фіналу.

Estadio BBVA / © Associated Press

Estadio BBVA / © Associated Press

Estadio BBVA / © Associated Press

Estadio BBVA / © Associated Press

Estadio Akron

Місто: Сапопан, Мексика

Місткість: 49 850 глядачів

Матчі: групового етапу Південна Корея — Чехія, Мексика — Південна Корея, Колумбія — ДР Конго, Уругвай — Іспанія.

Estadio Akron / © Associated Press

Estadio Akron / © Associated Press

Estadio Akron / © Associated Press

Estadio Akron / © Associated Press

BC Place

Місто: Ванкувер, Канада

Місткість: 54 500 глядачів

Матчі: групового етапу Австралія — Туреччина, Канада — Катар, Нова Зеландія — Єгипет, Швейцарія — Канада, Нова Зеландія — Бельгія; один матч 1/16 фіналу; один матч 1/8 фіналу.

BC Place / © Associated Press

BC Place / © Associated Press

BMO Field

Місто: Торонто, Канада

Місткість: 45 736 глядачів

Матчі: групового етапу Канада — Боснія та Герцеговина, Гана — Панама, Німеччина — Кот-д'Івуар, Панама — Хорватія, Сенегал — Ірак; один матч 1/16 фіналу.

BMO Field / © Associated Press

BMO Field / © Associated Press

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору “синьо-жовті” програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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