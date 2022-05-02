Стаховський поставив на місце Надаля, який назвав несправедливим відсторонення росіян від Wimbledon

Український тенісист Сергій Стаховський гостро відреагував на заяву легендарного іспанця Рафаеля Надаля щодо рішення організаторів Wimbledon-2022 про недопуск російських і білоруських гравців до участі в турнірі.
Іспанець розкритикував рішення організаторів Wimbledon, заявивши, що російські тенісисти непричетні до війни, яку РФ розв'язала проти України.
"Думаю, це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів у тенісі, моїх колег. Їхньої провини у тому, що відбувається зараз з війною, немає", - цитує слова Надаля The Guardian.
На цю заяву титулованого іспанця моментально відреагував український тенісист Сергій Стаховський, який після початку повномаштабного вторгнення російських військ повернувся до України та вступив до тероборони Києва.
На своїй сторінці в Instagram він звернувся до Надаля, поставивши йому кілька важливих запитань.
"Дорогий Рафаеле Надалю, хочу запитати, що ти думаєш про ситуацію, в якій опинилися українські тенісисти просто зараз. Чи справедливо, що їм нікуди повернутися? Чи справедливо, що їхніх друзів вбивають? Дякую за відповідь", - написав Стаховський.
Раніше повідомлялося, що Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали рішення організаторів Wimbledon-2022 про відсторонення російських і білоруських тенісистів від участі в турнірі.
Своєю чергою, ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022. Голова WTA Стів Саймон пригрозив організаторам Wimbledon штрафом і суворими санкціями.
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