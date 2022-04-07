Стаховський - про Росію: вони не є цивілізованою країною, тому вони не мають права на спілкування з цивілізованим світом

Експерша ракетка України вважає, що росіяни мають бути ізольовані.
Український тенісист Сергій Стаховський, який продовжує боронити столицю у лавах тероборони, відреагував на те, що деякі українці заявляються на парні турніри разом із представниками РФ чи Білорусі.
"Це рішення кожного гравця. Звичайно, я це не підтримую.
Після того, що ми бачили в Бучі, Ірпені і Гостомелі не розумію, як можна мовчати. Як можна взагалі… Навіть не знаю… Мені бракує слів.
Росіяни повинні бути ізольовані від світу. І до поки вони у своїй каші не поваряться, і не зрозуміють, що це не те що неприйнятно, це взагалі…
Немає слів, якими б можна було описати те, що робить їх армія. Вони не є цивілізованою країною, тому вони не мають права на спілкування з цивілізованим світом", – сказав Стаховский у інтверв'ю БТУ.
Нагадаємо, що українські шахістки Анна та Марія Музичук не підписали лист до ФІДЕ щодо відсторонення Росії та Білорусі. За це їх виключать зі Львівської обласної федерації шахів.
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