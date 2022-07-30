Стала відома дата наступного бою Ломаченка: коли українець повернеться на ринг

Український боксер Василь Ломаченко повернеться на ринг восени цього року.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі, який від початку повномасштабного російського вторгнення до України вступив до тероборони Білгород-Дністровського, проведе свій наступний поєдинок 22 жовтня.

Про це Luckypunch.net повідомив віцепрезидент промоутерської компанії Top Rank Карл Моретті.

За словами промоутера, як тільки Top Rank отримає підтвердження, що боксеру дозволили виїзд за межі України, йому буде підібрано суперника та визначено місце проведення поєдинку.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, раніше голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловив бажання влаштувати Ломаченку бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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