Стала відома дата реваншу між Усиком і Ф'юрі: коли відбудеться супербій

Другий поєдинок між українцем і британцем заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді.

Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомив організатор боїв у Саудівській Аравії Туркі Аль-Шейх, другий поєдинок між українцем і британцем заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком.

Зазначимо, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) збиралася забрати в Усика чемпіонський пояс після перемоги над Ф'юрі. Причиною є те, що українець вчасно не провів обов'язковий захист проти офіційного претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

Однак команда українського боксера звернулася до організації з проханням дозволити Олександру зберегти титул і відтермінувати обов'язковий захист. Якщо його задовільнять, то в реванші між Усиком і Ф'юрі на кону знову стоятимуть усі чотири головні пояси та звання абсолютного чемпіона хевівейту.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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