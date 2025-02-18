Стала відома доля баскетболіста збірної України, якого затримали і доправили до ТЦК

Володимир Конєв таки зміг виїхати за кордон і допоможе національній команді у вирішальних поєдинках відбору на Євробаскет.

Баскетболіст "Дніпра" та збірної України Володимир Конєв, якого напередодні затримали та доправили до луцького ТЦК, допоможе національній команді в заключних матчах кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"19 лютого до національної команди приєднається досвідчений форвард Володимир Конєв, який напередодні мав проблеми з перетином кордону України, через що не прибув до табору команди в запланований час.

Конєв привів у відповідність свої військово-облікові дані у ТЦК та СП, після чого він зміг перетнути державний кордон відповідно до чинного законодавства", – йдеться в заяві федерації.

16 лютого стало відомо, що 35-річного Конєва, який нібито мав бронювання від мобілізації, під час виїзду за кордон затримали та доправили до луцького ТЦК для з'ясування обставин.

Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що баскетболіст перебував у розшуку як порушник військового обліку, оскільки вчасно не з'явився за повісткою, яку йому було надіслано на початку листопада минулого року.

Нагадаємо, українські баскетболісти зазнали 4 поразок у 4 поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2025: "синьо-жовті" поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

На чемпіонат Європи з групи, де виступає збірна України, вийдуть три найкращі команди. "Синьо-жовті" зберігають шанси потрапити на континентальну першість: для цього їм потрібно в останніх матчах перемогти словенців та португальців, а також сподіватися, що Ізраїль обіграє Португалію. За таких розкладів українці зможуть випередити португальців у боротьбі за третю сходинку.

Номінально домашній матч проти Словенії збірна України проведе 21 лютого в латвійській Ризі, після чого 24 лютого на виїзді зіграє з Португалією.

До вирішальних матчів відбору на Євробаскет-2025 українці готуються під керівництвом Айнарса Багатскіса, який наприкінці грудня минулого року замінив на посаді Віталія Степановського. Раніше латвійський фахівець уже очолював "синьо-жовтих" від травня 2019-го до березня 2023 року.

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