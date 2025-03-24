Стала відома друга збірна, яка відібралася на чемпіонат світу-2026 з футболу

Нова Зеландія слідом за Японією оформила вихід на Мундіаль.

Збірна Нової Зеландії стала другою командою, яка успішно подолала відбір на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У фіналі відбору в Океанії новозеландці розгромили Нову Каледонію з рахунком 3:0 .

Нова Зеландія втретє виступить на чемпіонаті світу з футболу. Востаннє вона брала участь у Мундіалі ще 2010 року, коли тричі зіграла внічию і посіла третє місце в групі, випередивши на той момент чинного чемпіона планетарної першості Італію.

Перепустку на ЧС-2026 новозеландці отримали внаслідок розширення кількості учасників турніру та прямій квоті, яку отримала Океанія. Раніше регіон отримував лише 0,5 путівки – переможець відбору в Океанії далі потрапляв до міжконтинентального плейоф.

Незважаючи на поразку, Нова Каледонія продовжить боротьбу за вихід на ЧС-2026 у міжконтинентальному плейоф, матчі якого відбудуться у березні 2026 року.

Нова Зеландія стала другою збірною, яка успішно пройшла відбір на ЧС-2026 після Японії. Уже відомі імена п'яти учасників майбутнього Мундіалю, адже господарі турніру – США, Канада та Мексика – автоматично отримали путівки до фінальної частини.

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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