Стала відома перша європейська збірна, яка кваліфікувалася на ЧС-2026

Англія достроково оформила вихід на Мундіаль.

Збірна Англії

Збірна Англії / © Associated Press

Збірна Англії першою з європейських команд кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Сталося це після того, як англійці 14 жовтня на виїзді розгромили Латвію. Поєдинок у Ризі завершився з рахунком 0:5.

Дубль у цьому матчі оформив Гаррі Кейн. Ще по разу забили Ентоні Гордон та Еберечі Езе. Також автоголом відзначився латвійський футболіст Максимс Тонішевс.

Огляд матчу Латвія – Англія

У паралельному матчі цієї групи Сербія на виїзді обіграла Андорру (1:3).

Здобувши шосту перемогу в шестих матчах, Англія з 18 очками достроково забезпечила собі перше місце в групі та здобула путівку на Мундіаль.

За два тури до кінця англійці випереджають найближчого переслідувача, команду Албанії, на 7 очок.

Нагадаємо, переможці груп європейського відбору на ЧС-2026 отримують прямі путівки на Мундіаль. Збірні, які фінішують другими, спробують відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

