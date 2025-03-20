Стала відома перша збірна, яка виборола путівку на чемпіонат світу-2026 з футболу

Японці жодного разу не програли у кваліфікації до майбутнього Мундіалю.

Збірна Японії стала першою командою, яка подолала відбір на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Сталося це за підсумками матчу 7-го туру групового етапу азійської кваліфікації на Мундіаль, у якому японці на своєму полі перемогли Бахрейн з рахунком 2:0.

Таким чином, японська збірна за три тури до кінця відбору гарантувала собі участь у фінальній стадії ЧС-2026.

Не програвши жодного разу у кваліфікації до майбутнього Мундіалю, японці з 19 очками після 7 зіграних матчів очолюють свою групу і вже точно не опустяться нижче другого місця, яке дає пряму путівку на ЧС-2026.

Японія стала першою збірною, яка успішно пройшла відбір на ЧС-2026. Зазначимо, що господарі Мундіалю – США, Канада та Мексика – автоматично отримали путівки до фінальної частини турніру.

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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