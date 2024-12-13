Стала відома причина короткої пресконференції Шовковського після фіаско "Динамо" в Лізі Європи

Керманичу "біло-синіх" поставили лише одне запитання після розгромної поразки від "Реал Сосьєдада".

Пресаташе київського "Динамо" Андрій Шахов пояснив, чому пресконференція головного тренера команди Олександра Шовковського після розгромної поразки (0:3) від "Реал Сосьєдада" в матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи була такою короткою.

"Олександр Шовковський не бойкотував пресконференцію, як пише низка українських ЗМІ. Головний тренер "Динамо" прийшов на зустріч із журналістами і відповів на єдине запитання, що пролунало в залі.

Наголошую – пресконференція була коротка виключно через відсутність запитань в аудиторії", – написав Шахов на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Шовковський стисло прокоментував розгромну поразку "Динамо" від "Реал Сосьєдада" в Лізі Європи. Післяматчева пресконференція керманича "біло-синіх" складалася з одного запитання та однієї короткої відповіді.

Після шести турів кияни посідають останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Динамо" залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

Програвши всі свої шість матчів у нинішньому сезоні Ліги Європи, "Динамо" стало першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф.

Попереду на київський клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги Європи, які відбудуться вже наступного року: 21 січня "біло-сині" зіграють з турецьким "Галатасараєм", а 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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