Стала відома причина раптової смерті американського журналіста на ЧС-2022 в Катарі

Раніше брат журналіста підозрював, що його вбили за підтримку ЛГБТ-спільноти.

З'явилися подробиці раптової смерті американського журналіста Гранта Вола, який помер під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Нідерландів та Аргентини.

Як повідомляє The New York Times, посилаючись на слова родини журналіста, 48-річний Вол помер від розриву кровоносної судини.

Розтин, проведений у Нью-Йорку, показав, що в нього стався розрив аорти, через яку насичена киснем кров іде від серця. Це спричинила слабкість стінки артерії, так звана аневризма, яка призводить до раптового розриву артерії.

Таким чином, розтин спростував чутки, пов'язані зі смертю Вола. У ЗМІ та соцмережах припускали, що причиною смерті журналіста могла стати вакцина від коронавірусу або ж у цьому замішаний уряд Катару, який вирішив помститися Гранту за його статтю про велику кількість смертей робітників-мігрантів у країні.

Також брат журналіста, Ерік Вол, підозрював, що Гранта вбили за підтримку ЛГБТ-спільноти. Раніше журналіста перед матчем ЧС-2022 США – Уельс біля стадіону затримали правоохоронці за носіння футболки з веселковим прапором. Потім представника ЗМІ відпустили, а ФІФА попросила у нього вибачення.

Додамо, що сам журналіст під час ЧС-2022 розповідав, що підхопив у Катарі бронхіт. Через це він звертався по медичну допомогу до місцевих лікарів, однак продовжував працювати в напруженому графіку та мало відпочивав.

Нагадаємо, Грант Вол – не єдиний журналіст, який помер, працюючи на ЧС-2022. Раніше повідомлялося про раптову смерть катарського фотокореспондента місцевого телеканалу Alkass Халіда Аль-Місслама.

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