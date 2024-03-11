Стала відома серйозність травми Циганкова – чи допоможе він збірній України у плейоф відбору Євро-2024

Травма українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова, яку він отримав у матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги з "Осасуною", виявилася несерйозною.

Це стало зрозумілим після того, як 26-річний українець пройшов додаткове медобстеження, повідомляє журналіст Ніл Сола.

Зазначається, що в найгіршому випадку Циганков може пропустити наступний матч каталонців у чемпіонаті Іспанії проти "Хетафе", який відбудеться 16 березня.

Це означає, що Віктор, найімовірніше, зможе допомогти збірній України у півфінальному матчі плейоф відбору на Євро-2024 з Боснією і Герцеговиною, який заплановано на 21 березня.

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Нагадаємо, Циганков відзначився гольовою передачею у грі з "Осасуною", а його команда перемогла з рахунком 2:0. У другому таймі Віктор зазнав травми коліна, через що на 64-й хвилині його замінив на Ян Коуту.

Цього сезону Циганков провів 27 матчів за "Жирону" у всіх турнірах, забив шість голів та зробив чотири асисти.

Після 27-го туру Ла Ліги підопічні Мічела, за яких також виступає український форвард Артем Довбик, посідають друге місце в таблиці, відстаючи від мадридського "Реала" українського воротаря Андрія Луніна на 7 очок.

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