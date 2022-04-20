Стала відома серйозність травми Малиновського: чи допоможе він збірній України в матчах відбору ЧС-2022

Руслан уже переніс хірургічне втручання.
Травма українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського, яку він отримав у поєдинку 33-го туру Серії А проти "Верони", найімовірніше, виявилася несерйозною.
Як повідомляє програма "Футбол NEWS", 28-річний футболіст встигне відновитися до матчу збірної України проти Шотландії в півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022. Надвідповідальна для "синьо-жовтих" гра запланована на 1 червня.
У середу, 20 квітня, Малиновський повинен провести консультацію з лікарями на тренувальній базі "бергамасків". Футболісту вже зашили розсічення. На відновлення йому, швидше за все, знадобиться кілька днів. Однак точний діагноз та терміни повернення на поле будуть оголошені пізніше.
У нинішньому сезоні Руслан провів 26 матчів у складі "Аталанти" в Серії А, забив 6 голів і зробив два асисти. Після 32 зіграних матчів "Аталанта" з 51 балом розташовується на восьмому місці в турнірній таблиці Серії А.
Нагадаємо, переможець матчу Шотландія - Україна вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.
Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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