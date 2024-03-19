Стала відома сума призових, яку заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу-2023/24

Стала відома кількість призових грошей, зароблених українськими біатлоністами на етапах Кубка світу-2023/24.

Як повідомляє Суспільне Спорт, найбільше серед українців за сезон заробила Юлія Джима – 25 600 євро.

Лідером чоловічої збірної за кількістю виграних призових у сезоні-2023/24 став Дмитро Підручний – 14 640 євро.

Сумарно в сезоні-2023/24 збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 114 600 євро призових. Це на 33 600 євро більше, ніж за підсумками попереднього сезону-2022/23.

Скільки заробила жіноча збірна України за сезон Кубка світу з біатлону-2023/24

Юлія Джима – 25 600 євро

Анастасія Меркушина – 19 250

Ірина Петренко – 19 250

Христина Дмитренко – 18 550

Анна Кривонос – 800

Олена Городна – 500

Скільки заробила чоловіча збірна України за сезон Кубка світу з біатлону-2023/24

Дмитро Підручний – 14 650 євро

Артем Прима – 8200

Антон Дудченко – 5800

Артем Тищенко – 2000

Зазначимо, що збірна України вдруге поспіль закінчила сезон Кубка світу з біатлону без нагород. Найвищими досягненнями "синьо-жовтих" стали п'яті місця в естафетах – чоловічій у Гогфільцені та жіночій у Рупольдингу.

В особистих гонках українці лише тричі зуміли фінішувати в топ-10: 9-те місце Прими в короткій індивідуальній гонці а Антгольці, 10-та позиція Меркушиної в гонці переслідування у Ленцергайде та 10-та сходинка Підручного у спринті в Кенморі.

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